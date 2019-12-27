Юрий Ганус Юрий Ганус Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS) может привести к ужесточению санкций в отношении российского спорта.

Есть вероятность вступления в дело новых игроков, которые могут потребовать у суда не смягчение, а ужесточение санкций, — сказал Ганус журналистам во время пресс-конференции.

Ранее РУСАДА выполнило все требования совета учредителей организации, направив во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пакет документов о несогласии с санкциями в отношении российского спорта, писал NEWS.ru.

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