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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выполнило все требования совета учредителей организации, направив во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пакет документов о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.

В пакет документов вошли уведомление о несогласии с санкциями, письмо офицеров по этике и протокол общего собрания. Помимо этого, генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус направил лично от себя сопроводительное письмо,...