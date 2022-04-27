Фьюри является тяжеловесом. Ему по любому предложат такой гонорар, от которого от не откажется. Не хочу сказать, что он — меркантильный. Но деньги нужны всегда, и это будет главная мотивирующая деталь, которая не даст ему завершить карьеру. Тем более, мы видели, как он проводил свои последние бои. Фьюри в отличной форме. Даже после всей дистанции боя настроение у него потрясающее. Поэтому, думаю, что он завершит карьеру только, если его кто-то жёстко нокаутирует. Надеюсь, я не прав, — сказал Чудинов корреспонденту NEWS.ru.