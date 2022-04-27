Бывший чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе Фёдор Чудинов сомневается в искренности заявления чемпиона мира в тяжёлом весе Тайсона Фьюри, сообщившего о завершении карьеры. Российский боксёр уверен, что британец покинет ринг только после нокаута.
Фьюри является тяжеловесом. Ему по любому предложат такой гонорар, от которого от не откажется. Не хочу сказать, что он — меркантильный. Но деньги нужны всегда, и это будет главная мотивирующая деталь, которая не даст ему завершить карьеру. Тем более, мы видели, как он проводил свои последние бои. Фьюри в отличной форме. Даже после всей дистанции боя настроение у него потрясающее. Поэтому, думаю, что он завершит карьеру только, если его кто-то жёстко нокаутирует. Надеюсь, я не прав, — сказал Чудинов корреспонденту NEWS.ru.
Ранее российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что британский боксёр Тайсон Фьюри не завершил карьеру. Функционер считает, что действующий чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) обязательно проведёт встречу с победителем поединка между украинцем Александром Усиком и Энтони Джошуа.