Фуркад выиграл гонку на Кубке IBU

https://news.ru/storage/news/5fee2ee7a90472ec6ee2199581456249/cf700914-77c9-4d44-949f-1dc586c3a480_850.jpg Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Симон Фуркад

Французский биатлонист Симон Фуркад победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе (50.01,9). Серебро досталось норвежцу Сиверту Гутторм Баккену (+59,0), бронза — Сергею Бочарникову из Белоруссии (+2.18,3).

Лучшим из россиян стал Сергей Корастылёв, занявший 9-ю строчку с отставанием в 2,59 минуты. Эдуард Латыпов занял 15-е место, Алексей Слепов — 19-е, Василий Томшин — 20-е, Пётр Пащенко — 52-е, Юрий Шопин — 53-е.

Позднее 19 декабря в Обертиллиахе состоится женская индивидуальная гонка. От российской сборной на дистанцию отправятся Лейсан Бикташева, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Наталья Гербулова, Лариса Куклина и Екатерина Мошкова.

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