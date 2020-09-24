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ФМБА не рекомендовало российским спортсменам делать прививки от COVID-19

16:51, 24 сентября 2020
Фото: Mikhail Pletsky/Global Look Press

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что российские атлеты пока не будут делать прививку от COVID-19.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) пока не рекомендовало российским спортсменам делать прививку от коронавируса, — сказал Поздняков журналистам после заседания Исполкома ОКР.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, готова ли организация ко второй волне COVID-19.

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