ФМБА не рекомендовало российским спортсменам делать прививки от COVID-19

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что российские атлеты пока не будут делать прививку от COVID-19.
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) пока не рекомендовало российским спортсменам делать прививку от коронавируса, — сказал Поздняков журналистам после заседания Исполкома ОКР.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, готова ли организация ко второй волне COVID-19.
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