ФМБА не рекомендовало российским спортсменам делать прививки от COVID-19

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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляции обвиняемых в нарушении антидопинговых правил российских биатлонисток Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Их вина не была доказана.

Комиссия пришла к выводу, что ни одно из действий, предположительно совершённых этими двумя спортсменами, не было доказано, кроме простого подозрения в возможном нарушении антидопинговых правил, — говорится в релизе. Как...