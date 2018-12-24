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Футболист испугался угроз за автогол и отказался играть

Marcelo Machado De Melo/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Игрок английского клуба «Манчестер Сити» Фернандинью отказывается выступать за национальную команду Бразилии в связи с полученными угрозами после чемпионата мира по футболу 2018 года.

33-летний полузащитник обратился с просьбой к главному тренеру сборной Бразилии Тите не вызывать его в состав команды, сообщил El Espanol. Причиной такого решения стали поступающие в адрес спортсмена и его семьи угрозы. Фернандинью обвинили в том, что он стал виновником поражения бразильцев в матче против команды Бельгии (1:2) в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Тогда игрок отметился голом в свои ворота.

«Фернандинью — первый игрок, которого я хочу вызывать. Но его семья столкнулась с жестокостью болельщиков», — прокомментировал сложившуюся ситуацию главный тренер сборной Бразилии Тите.

Он добавил, что Фернандинью пообещал родственникам, что не вернётся в состав национальной команды.

Победителем чемпионата мира по футболу стала сборная Франции. Второе место заняла команда Хорватии. Замкнула тройку сборная Бельгии. Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года.


#футбол #чемпионатмирапофутболу2018 #сборнаяБразилии
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