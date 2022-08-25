«Факел» извинился перед «Спартаком» за неверную формулировку о «символике»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Футбольный клуб «Факел» допустил некорректную формулировку о запрете проноса средств гостевой команды на игру с московским «Спартаком», написав в посте в социальных сетях слово «символика», заявили NEWS.ru в пресс-службе воронежского клуба. Отмечается, что если болельщики придут на стадион в кепке, футболке или шарфе «Спартака», никто не будет их выгонять. В то же время ФК «Факел» напомнил, что столичный клуб официально отказался от гостевой квоты, а по регламенту проход на стадион со средствами поддержки команды гостей допускается только на гостевой сектор.

Продавая билеты перед домашними матчами, мы всегда информировали болельщиков, что средства поддержки гостевой команды допустимы только на гостевом секторе, а поскольку на матче со «Спартаком» гостевого сектора не будет, мы выпустили заявление, что проход с этими средствами запрещен. Другое дело, что мы допустили некорректную формулировку и написали «символика». Люди подумали о шарфах, кепках и футболках. Конечно, речь об этом не идет. Никто за кепку болельщика «Спартака» со стадиона не выгонит, — пояснили в пресс-службе «Факела».

В пресс-службе «Спартака» заявили NEWS.ru, что запрет «Факелом» атрибутики «Сапртака» на своем домашнем матче неправомерно. Московский клуб направит соответствующее письмо в РПЛ.

Матч седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» — «Спартак» состоится 27 августа. В Воронеже за билетами выстроились огромные очереди, поскольку продаются они только оффлайн. Последний раз команды встречались 21 год назад.