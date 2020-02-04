https://static.news.ru/photo/89c839ca-4762-11ea-8109-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Евгения Медведева опровергла слухи о том, что большинство её коллег страдают от алкоголизма.

По словам спортсменки, её часто стали спрашивать об алкоголе. Оказалось, это связано с выходом на экраны сериала «Цепляясь за лёд», главная героиня которого занимается фигурным катанием, проводя свободное время за распитием алкоголя. По словам Медведевой, зрители сериала часто сравнивают героиню с ней, предполагая, что многие спортсмены страдают от алкоголизма.

Фигуристы себе такого не позволяют. Не думаю, что кто-либо из большого спорта позволяет себе настолько расслабиться, — заявила она во время трансляции в Instagram.

При этом Медведева положительно оценила сериал. По её мнению, он популяризирует спорт. Однако, по словам спортсменки, не стоит верить всем сюжетным поворотам, так как не всё из показанного могло происходить в реальной жизни, передаёт Starhit .

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева за участие в ледовых шоу получают равные гонорары. В России им готовы платить в среднем по €5 тыс. за выступление, за рубежом — по €10 тыс.