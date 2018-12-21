Эксперты WADA снова посетят московскую лабораторию

https://news.ru/storage/news/18dee03914d70897a123f4adae51cb2d/3a605200-f81a-4f20-ad37-b0b0e62b2578_850.jpg Михаил Джапаридзе/ТАСС

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) остались удовлетворены визитом в московскую антидопинговую лабораторию.

«Мы двигаемся с ними в нужном направлении. И эксперты были удовлетворены», — сказал министр журналистам.

Также он заявил, что с WADA осталось решить несколько технических вопросов, которые изложены в рапорте экспертов.

«Уверен, что придем к общему согласию», — сказал министр, добавив, что до конца года Россия должна получить официальное заявление WADA по поводу очередного визита независимых экспертов в московскую антидопинговую лабораторию.

«Будет еще один визит экспертов», — сказал Колобков.

Ранее президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции выразил надежду, что вопрос «элемент политизации в этой сфере будет полностью изжит».