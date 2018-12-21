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Эксперты WADA снова посетят московскую лабораторию

Михаил Джапаридзе/ТАСС

спорт [ версия для печати ]

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) остались удовлетворены визитом в московскую антидопинговую лабораторию.

«Мы двигаемся с ними в нужном направлении. И эксперты были удовлетворены», — сказал министр журналистам.

Также он заявил, что с WADA осталось решить несколько технических вопросов, которые изложены в рапорте экспертов.

«Уверен, что придем к общему согласию», — сказал министр, добавив, что до конца года Россия должна получить официальное заявление WADA по поводу очередного визита независимых экспертов в московскую антидопинговую лабораторию.

«Будет еще один визит экспертов», — сказал Колобков.

Ранее президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции выразил надежду, что вопрос «элемент политизации в этой сфере будет полностью изжит».  


#WADA #ПавелКолобков #московскаялаборатория
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