Эксперты WADA снова посетят московскую лабораторию

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) остались удовлетворены визитом в московскую антидопинговую лабораторию.
«Мы двигаемся с ними в нужном направлении. И эксперты были удовлетворены», — сказал министр журналистам.
Также он заявил, что с WADA осталось решить несколько технических вопросов, которые изложены в рапорте экспертов.
«Уверен, что придем к общему согласию», — сказал министр, добавив, что до конца года Россия должна получить официальное заявление WADA по поводу очередного визита независимых экспертов в московскую антидопинговую лабораторию.
«Будет еще один визит экспертов», — сказал Колобков.
Ранее президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции выразил надежду, что вопрос «элемент политизации в этой сфере будет полностью изжит».