Экс-тренер «Спартака» угодил бутылкой в болельщика

https://news.ru/storage/news/c274a43757ac2ea6d15e7d106ac98f39/4d01fca0-97d5-417b-a2d6-69e1939ccd72_850.jpg Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Унаи Эмери

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери попал бутылкой с водой в болельщика. Инцидент произошёл в игре 19-го тура чемпионата Англии против «Брайтона».

47-летний специалист был так разочарован ничейным исходом встречи, что пнул попавшуюся под ноги бутылку. В результате она улетела на трибуны и угодила в болельщика. Эмери тут же принёс тому свои извинения.

«Ещё раз хочу извиниться перед болельщиком. Конечно, я не хотел попасть у него. Просто был разочарован игрой», — цитирует Унаи BBC.

В 2012 году Эмери работал в России, возглавив московский «Спартак». В Лондон испанец перебрался в июле 2018 года.

Ранее News.ru сообщал, что защитник «Наполи» был удалён с поля за аплодисменты в адрес арбитра.