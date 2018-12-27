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Экс-тренер «Спартака» угодил бутылкой в болельщика

Унаи Эмери Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Унаи Эмери

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери попал бутылкой с водой в болельщика. Инцидент произошёл в игре 19-го тура чемпионата Англии против «Брайтона».

47-летний специалист был так разочарован ничейным исходом встречи, что пнул попавшуюся под ноги бутылку. В результате она улетела на трибуны и угодила в болельщика. Эмери тут же принёс тому свои извинения.

«Ещё раз хочу извиниться перед болельщиком. Конечно, я не хотел попасть у него. Просто был разочарован игрой», — цитирует Унаи BBC.

В 2012 году Эмери работал в России, возглавив московский «Спартак». В Лондон испанец перебрался в июле 2018 года.

Ранее News.ru сообщал, что защитник «Наполи» был удалён с поля за аплодисменты в адрес арбитра.


#Арсенал #СпартакМосква #УнаиЭмери
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