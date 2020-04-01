Драчёв сравнил письмо с призывом покинуть пост главы СБР с розыгрышем

https://static.news.ru/photo/742db882-7459-11ea-afda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал неслучайным появление адресованного ему письма ветеранов биатлона с призывом покинуть пост главы СБР в День смеха, 1 апреля.

Отмечается, что в письме ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса предлагают Драчёву покинуть свой пост, указывая на его неспособность найти серьёзных спонсоров для организации, слабую кадровую политику и отсутствие диалога с международной федерацией. Всё это, по мнению подписавших, вылилось в серию скандалов.

День выбран был специально: если бы реакции на него не последовало, можно было бы списать его появление на шутку или розыгрыш, — цитирует ТАСС Драчёва.

Он добавил, что часть так называемых подписантов, по его данным, не ставили своей подписи под этим обращением.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что все члены национальной сборной ушли на карантин после возвращения с этапа Кубка мира в финском Контиолахти. Он отметил, что тренировочные планы согласовываются с личными тренерами и специалистами из сборной, писал NEWS.ru.