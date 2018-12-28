Российские биатлонисты верят в Путина

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился мнением по вопросу обращения главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о передаче данных московской антидопинговой лаборатории экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Один из подписчиков в официальном аккаунте президента СБР задал вопрос по данному вопросу.
«Сам переживаю. Надеемся и верим в нашего президента», — ответил Драчёв.
Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о том, как проходит процесс передачи данных московской антидопинговой лаборатории экспертам ВАДА. Ганус сказал, что если российская сторона не сможет передать данные до указанного срока, то это приведёт к лишению статуса соответствия РУСАДА и «приведёт к спортивной самоизоляции России».
Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) не смогли извлечь данные проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 годы, хотя получили доступ к лаборатории. Выяснилось, что оборудование антидопингового агентства должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.
Доступ к данным московской антидопинговой лаборатории должен быть обеспечен до 31 декабря 2018 года. Эта мера необходима для полного восстановления РУСАДА.
Ранее News.ru сообщал, что немецкий журналист Хайо Зеппельт поделился мнением о сложившейся ситуации вокруг РУСАДА.