Для Петра Яна нашёлся соперник

https://news.ru/storage/news/6946a1ab5f6ee48801a84ecfe1b8c231/efee790c-3f9d-4200-b731-c553e864a1d5_850.jpg Reinaldo Reginato/imago sportfotodienst/Global Look Press

Джон Додсон

Российский боец смешанного стиля (ММА) Пётр Ян в следующем поединке встретится с американцем Джоном Додсоном.

Бой состоится 23 февраля 2019 года в Праге, сообщает ESPN.

За карьеру 25-летний Ян одержал 11 побед и потерпел одно поражение по правилам ММА. Он выступает в промоушене Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с 2018 года. В последнем бою спортсмен одержал победу над бразильцем Дугласом Сильвой. На счету Додсона 20 побед и 10 поражений по правилам смешанных единоборств.

Российский боец UFC отправился в казино перед боем, писал News.ru.