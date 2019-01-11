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Для Петра Яна нашёлся соперник

Джон Додсон Reinaldo Reginato/imago sportfotodienst/Global Look Press

Джон Додсон

спорт [ версия для печати ]

Российский боец смешанного стиля (ММА) Пётр Ян в следующем поединке встретится с американцем Джоном Додсоном.

Бой состоится 23 февраля 2019 года в Праге, сообщает ESPN.

За карьеру 25-летний Ян одержал 11 побед и потерпел одно поражение по правилам ММА. Он выступает в промоушене Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с 2018 года. В последнем бою спортсмен одержал победу над бразильцем Дугласом Сильвой. На счету Додсона 20 побед и 10 поражений по правилам смешанных единоборств.

Российский боец UFC отправился в казино перед боем, писал News.ru.


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