Десятилетний шахматист из Иркутска заставил сдаться Карякина

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Сергей Карякин

Десятилетний шахматист из Иркутска Тимофей Дёмин заставил сдаться знаменитого российского гроссмейстера Сергея Карякина, сообщает КП-Иркутск. Во время мастер-класса шахматист соревновался с 18 соперниками и выиграл 17 из них, но не Тимофея.

В дебюте партии Тимофей сначала разыграл с Карякиным французскую защиту, а затем съев две пешки, поставил вилку на ферзя и ладью. После этого Сергей Карякин, просчитав дальнейшие ходы, вынужден был сдаться и, пожав сыну руку, поздравил его с победой, — рассказала мама мальчика Татьяна Дёмина.

Тимофей играет в шахматы с четырёх лет, дома с ним уже никто соревноваться не может. В этом году мальчик занял четвёртое место на первенстве города в категории до 15 лет. По словам матери, сын мечтает стать гроссмейстером ещё с выпускного в детском саду.

21 марта Международная шахматная федерация (ФИДЕ) дисквалифицировала Сергея Карякина на полгода за поддержку спецоперации на Украине. Соответствующее решение единогласно вынесли члены комитета по этике ФИДЕ.

2 июня президент России Владимир Путин наградил гроссмейстера медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В заявлении отмечается, что Карякин награждён за заслуги в развитии российского спорта и популяризации шахматного движения.