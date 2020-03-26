https://static.news.ru/photo/ba9a90e2-7350-11ea-a6d8-fa163e074e61_660.jpg Анфиса Резцова Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жёстко раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку по биатлону Анфису Резцову, признавшуюся в несоблюдении режима самоизоляции.

По словам телеведущего, его возмутило поведение бывшей биатлонистки, игнорирующей призывы оставаться дома. Он заявил, что былые заслуги не дают ей право «нести всякую чушь».

Дело в том, что на фоне пандемии и угрозы жизни людей человек оправдывал массовые гулянки и пикники, — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Он заверил читателей, что попросит руководство городского округа Химки переименовать местный стадион, названный в честь Резцовой. Кроме того, телеведущий заявил, что олимпийское золото биатлонистка в своё время получила благодаря употреблению допинга.

Мы делаем культ из таких людей, ничего не понимающих, абсолютных пустышек. Зато великий спортсмен был 30 лет назад! Хорошо, что теперь ситуация меняется! — написал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что применение эритропоэтина (ЭПО) российскими спортсменами началось в то время, когда Союзом биатлонистов России (СБР) руководил Александр Тихонов.