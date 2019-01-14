Давыдов не нужен «Спартаку»

Московский «Спартак» не рассчитывает на своего нападающего Дениса Давыдова, который последние полгода провел в Юрмале на правах аренды.
«Красно-белые» не планируют продлевать заканчивающийся контракт, а также не исключено, что соглашение с футболистом будет разорвано досрочно.
Как стало известно News.ru, представители Давыдова уже занимаются поисками новой команды для форварда.
Форвард последние годы проводил в аренде не только в юрмальском «Спартаке», но и в чешском клубе «Млада Болеслав». «Красно-белые» также спускали его в «Спартак-2».