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Давыдов не нужен «Спартаку»

Денис Давыдов Сергей Фадеичев/ТАСС эксклюзивы

Денис Давыдов

спорт [ версия для печати ]

Московский «Спартак» не рассчитывает на своего нападающего Дениса Давыдова, который последние полгода провел в Юрмале на правах аренды.

«Красно-белые» не планируют продлевать заканчивающийся контракт, а также не исключено, что соглашение с футболистом будет разорвано досрочно.

Как стало известно News.ru, представители Давыдова уже занимаются поисками новой команды для форварда.

Форвард последние годы проводил в аренде не только в юрмальском «Спартаке», но и в чешском клубе «Млада Болеслав». «Красно-белые» также спускали его в «Спартак-2».


#футбол #СпартакМосква #ДенисДавыдов
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