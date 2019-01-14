Давыдов не нужен «Спартаку»

https://news.ru/storage/news/ad46e9a5df6a6d43bc249d1d161df178/1f6df977-d056-445a-9192-94063b0381f2_850.jpg Сергей Фадеичев/ТАСС эксклюзивы

Денис Давыдов

Московский «Спартак» не рассчитывает на своего нападающего Дениса Давыдова, который последние полгода провел в Юрмале на правах аренды.

«Красно-белые» не планируют продлевать заканчивающийся контракт, а также не исключено, что соглашение с футболистом будет разорвано досрочно.

Как стало известно News.ru, представители Давыдова уже занимаются поисками новой команды для форварда.

Форвард последние годы проводил в аренде не только в юрмальском «Спартаке», но и в чешском клубе «Млада Болеслав». «Красно-белые» также спускали его в «Спартак-2».