«Дакар-2019»: пески Перу не пощадили лидеров

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Третий этап получился самым драматичным

Третий этап ралли-марафона «Дакар» — 2019 Сан Хуан Де Маркона — Арекипа (спецучасток 331 км., лиазон 467 км.) получился самым драматичным. Лидер в категории мотоциклов Хоан Барреда Борт попал в аварию и сошёл с дистанции, действующий чемпион «Дакара» в зачёте внедорожников Карлос Сайнс разбил подвеску. Из числа претендентов на победу также выбыли Жинель де Виллерс, а половина грузовиков, в том числе «КАМАЗ-мастер» с пилотом Айратом Мардеевым, засела песках.

ГЛАВНОЕ

«КАМАЗовцы» снова одержали победу. На этот раз первенствовал экипаж Эдуарда Каргинова в категории грузовиков. Однако, спецучасток местами напоминал гонку на выживание: сильная пылевая буря, сбивающий с ног ветер и песок. И если Каргинову на этапе не было равных, то Мардееву не везло. Сначала вышла из строя система подкачки передних колес, но эта неисправность была устранена быстро. После в одной из воронок машина увязла в «пухляке», а ситуацию усугубил тот факт, что в том же месте засел грузовик белоруса Алексея Вишневского. Его МАЗ опасно накренился и выехать мог бы только после вызволения машины Мардеева. Помог «вылезти» россиянину третий белорусский экипаж. Следом экипаж Мардеева стоял из-за технической проблемы — трещина в алюминиевом патрубке системы турбонаддува. Экипаж своими силами устранил неисправность и поехал дальше.

В генеральной классификации категории грузовиков лидирует «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева.

Потерпел неудачу действующий победитель в категории внедорожников Карлос Сайнс — сошёл из-за аварии. Лидировавший перед началом дня Жиньель де Виллерс столкнулся с серьёзными техническими проблемами, а триумфатор предыдущего этапа Себастьен Лёб проиграл 43 минуты обладателю лучшего времени Стефану Петеранселю, который одержал свою 42-ю победу. Финишировавший вторым Нассер Аль-Аттия вернулся в лидеры общего зачёта.

В классе мотовездеходов (багги) счёт победам открыл Жерар Фаррес, обыгравший своего бывшего конкурента по категории мотоциклов и нового лидера генеральной классификации Франциско Лопеса. Россиянин Сергей Карякин финишировал третьим и по-прежнему идёт на этой же позиции в общем зачёте.

«Дорожная секция после финиша была даже сложнее самого спецучастка. Предстояло проехать 460 км, было очень холодно. Неприятно и устаешь не меньше, чем на спецучастке. Трафик, серпантины, плюс ещё у 15% машин на дорогах Перу не работают стоп-фонари, а у 50% - не работает как минимум одна фара. В общем, тут очень опасно ездить по ночам», — приводит слова Карякина пресс-служба «Дакара».

В категории «мото» райдер Yamaha Ксавье де Султре переломил негативную тенденцию и в мастерском стиле выиграл этап, одержав победу в дуэли с Пабло Кинтанильей — лидера генеральной классификации. В классе Original by Motul (мото) Дмитрий Агошков показал 17-й результат, Анастасия Нифонтова заняла 19-ю строчку.

Среди квадроциклистов быстрейшим стал Джеремиас Гонсалес Фериоли, прервавший победную серию Николаса Кавильясо, который, тем не менее, сохраняет уверенное лидерство.

СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ УДАР

Хоан Барреда Борт в великолепном стиле начал нынешний «Дакар», одержав в первый день свою 23-ю победу в карьере. Но через три дня после старта в Лиме он добавил в свой актив ещё одну неудачу. Если ранее ему мешали травмы, механические проблемы и катастрофичные навигационные ошибки, то в этот раз он упал на крутом спуске. После тщетных попыток вернуться на трассу испанец вызвал вертолёт для эвакуации и оформил таким образом свой четвёртый сход за девять участий на «Дакаре».

СТАТИСТИКА ДНЯ

Стефан Петерансель одержал 75-ю победу на спецучастках «Дакара». На этапе в Арекипе француз, 33 раза выигрывавший на мотоцикле, в 42-й раз показал лучшее время за рулём внедорожника. Никто и никогда не выигрывал больше.