ЦСКА поддержал Дюкова на пост главы РФС

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Евгений Гинер

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер поддержал кандидатуру председателя совета директоров Санкт-петербургского «Зенита» Александра Дюкова на пост главы Российского футбольного союза (РФС).

«ЦСКА выдвинул Дюкова на пост президента РФС», — цитирует Гинера Sport24.

Кандидатуру Александра Дюкова поддержали Федерации футбола Томской области, Татарстана, Пермского края, Мордовии и Башкирии. Для выдвижения кандидата в ходе предвыборной кампании необходимо набрать пять голосов со стороны футбольных организаций.

Отчётно-выборная конференция РФС назначена на 22 февраля 2019 года. До этой даты исполняющим обязанности президента организации назначен руководитель Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

Список кандидатов будет опубликован в период с 14 по 16 января после регистрации всех претендентов на пост руководителя РФС.