ЦСКА обойдётся зимой без покупок

https://news.ru/storage/news/8bc0c243947b739db78f544de3e185ef/6ff30673-253f-48c7-ad63-d6b9840f0419_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press эксклюзивы

Виктор Гончаренко

Московский ЦСКА не собирается приобретать футболистов в зимнее трансферное окно. Трансферы «на вход» возможны только в случае форс-мажора — если кто-то из «армейцев» получит серьёзную травму или будет продан.

Кроме того, как стало известно News.ru, ЦСКА намерен разгрузить зарплатную ведомость и дать больше игровой практики молодым футболистам. В аренду уйдут полузащитники Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко и Александр Макаров. На первого претендует «Рубин», на остальных — «Тюмень» и курский «Авангард» соответственно.

В самое ближайшее время Виктор Гончаренко не сможет рассчитывать на Лассана Н’Диайе. Форвард вызван в юниорскую сборную Мали для подготовки к Кубку африканских наций для игроков не старше 20 лет.

Ранее News.ru сообщал, что бразилец Вагнер Лав заявил о желании вернуться в ЦСКА. В настоящий момент 34-летний форвард выступает за турецкий «Бешикташ».