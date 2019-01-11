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ЦСКА обойдётся зимой без покупок

Виктор Гончаренко Komsomolskaya Pravda/Global Look Press эксклюзивы

Виктор Гончаренко

спорт [ версия для печати ]

Московский ЦСКА не собирается приобретать футболистов в зимнее трансферное окно. Трансферы «на вход» возможны только в случае форс-мажора — если кто-то из «армейцев» получит серьёзную травму или будет продан.

Кроме того, как стало известно News.ru, ЦСКА намерен разгрузить зарплатную ведомость и дать больше игровой практики молодым футболистам. В аренду уйдут полузащитники Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко и Александр Макаров. На первого претендует «Рубин», на остальных — «Тюмень» и курский «Авангард» соответственно.

В самое ближайшее время Виктор Гончаренко не сможет рассчитывать на Лассана Н’Диайе. Форвард вызван в юниорскую сборную Мали для подготовки к Кубку африканских наций для игроков не старше 20 лет.

Ранее News.ru сообщал, что бразилец Вагнер Лав заявил о желании вернуться в ЦСКА. В настоящий момент 34-летний форвард выступает за турецкий «Бешикташ».


#футбол #трансфер #ЦСКА #АлександрМакаров #ХетагХесонов #АстемирГордюшенко
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