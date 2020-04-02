COVID-19 диагностирован у спортсмена на базе в Новогорске

https://static.news.ru/photo/63d3c372-74e1-11ea-b5b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Steffen/Global Look Press

У одного из спортсменов на учебно-тренировочной базе в Новогорске подтвердился коронавирус.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два независимых источника.

У одного из спортсменов обнаружен коронавирус, — передаёт издание слова своего собеседника.

Из-за этого было принято решение эвакуировать учебно-тренировочный центр. В данный момент все находящиеся там спортсмены срочно покидают базу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что медики диагностировали коронавирус у тренера сборной РФ по боксу Антона Кадушина. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлёв. Незадолго до этого несколько членов сборной России по боксу опубликовали фото и видео, которые показывают пренебрежение правилами самоизоляции, принятыми против распространения коронавируса.