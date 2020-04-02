COVID-19 диагностирован у спортсмена на базе в Новогорске

У одного из спортсменов на учебно-тренировочной базе в Новогорске подтвердился коронавирус.
Об этом
У одного из спортсменов обнаружен коронавирус, — передаёт издание слова своего собеседника.
Из-за этого было принято решение эвакуировать учебно-тренировочный центр. В данный момент все находящиеся там спортсмены срочно покидают базу.
Ранее NEWS.ru писал о том, что медики диагностировали коронавирус у тренера сборной РФ по боксу Антона Кадушина. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлёв. Незадолго до этого несколько членов сборной России по боксу опубликовали фото и видео, которые показывают пренебрежение правилами самоизоляции, принятыми против распространения коронавируса.
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