ЧМ-2023 по спортивной гимнастике пройдут без российских спортсменов Российских спортсменов не будет на чемпионатах мира по спортивной гимнастике в 2023 году

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Российские спортсмены не будут участвовать в чемпионатах мира по спортивной гимнастике в 2023 году, заявил ТАСС президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. Он объяснил это тем, что российские атлеты не имели возможности выступить на отборочных чемпионатах Европы. О том, чтобы пробиться на чемпионаты мира через первенства Азии, речи не шло, подчеркнул Титов.

Чемпионаты мира в этом году мы вынуждены пропустить. Это вообще никак не зависело от сегодняшнего решения перенести рассмотрение вопроса о допуске на июль. Все связано с тем, что у нас не было возможности выступить на чемпионатах Европы, которые были отборочными на мировые первенства, — пояснил он.

Международный олимпийский комитет 28 марта порекомендовал разрешить участие в международных соревнованиях российским и белорусским спортсменам в нейтральном статусе. При этом было указано, что они не должны иметь контрактов с вооруженными силами и службами безопасности. В Кремле эти рекомендации назвали дискриминационными и заверили, что власти будут всемерно отстаивать интересы отечественных спортсменов.

Ранее международная федерация дзюдо (IJF) запретила группе зрителей посещать чемпионат мира по дзюдо в столице Катара Дохе после того, как их выгнали за отказ снять георгиевские ленты. До этого фото трех болельщиков с георгиевскими лентами опубликовал в социальных сетях украинский олимпийский чемпион по борьбе, депутат Верховной рады Жан Беленюк.