Чемпион России по волейболу Алексеев получил повестку от военкомата

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Чемпион России, волейболист сургутского клуба Суперлиги «Газпром-Югра» Никита Алексеев получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации, заявил РИА Новости агент игрока Дмитрий Резванов. Отмечается, что Алексеев проходил службу в воздушно-десантных войсках. Чемпионом России спортсмен стал в составе казанского «Зенита» в 2018 году.

Никита получил повестку, — рассказал агентству Резванов.

Алексеев также является победителем молодежного чемпионата Европы (2010). Повестку в воскресенье также получил боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев. Спортсмен заявил, что не собирается уклоняться от своего долга и намерен отправиться на Украину для участия в специальной операции.

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) ранее заявил, что находится в Москве и готов участвовать в спецоперации России на Украине, если его призовут. По его словам, долг родине придется отдать всем рано или поздно. Так артист ответил в соцсетях людям, которые спрашивали его о мобилизации. Он заявил, что повестку пока не получил, но не паникует при мысли о ее возможном получении и принял ситуацию.