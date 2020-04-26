Чемпион мира Карлсен впервые проиграл на своём онлайн-турнире по шахматам

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, сколько ещё в России продлится режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Лично моё мнение — нам её предстоит продлить где-то примерно до начала июня. Не я, конечно, решаю, но ситуация, как мне видится, очень тревожная. Единственное — должна быть поддержка людей....