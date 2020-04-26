Спорт

Чемпион мира Карлсен впервые проиграл на своём онлайн-турнире по шахматам

22:20, 26 апреля 2020
Магнус Карлсен Магнус Карлсен Фото: Johanna Lundberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен впервые проиграл на онлайн-турнире Magnus Carlsen Invitational, но остался лидером соревнований по сумме очков.

Норвежец Карлсен уступил голландцу Анишу Гири по итогам четырёх партий.

Карлсен остался на первом месте с 11 очками, американец Хикару Накамура набрал меньше на балл. Победивший чемпиона Гири — лишь седьмой в общем зачёте. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий делит пятую строчку с французом Максимом Вашье-Лаграва.

Турнир организован сайтом Chess24.

Как писал NEWS.ru, российские шахматисты Владимир Крамник и Ян Непомнящий сыграют на благотворительном онлайн-турнире в поддержку врачей.

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