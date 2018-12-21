Бывший президент обедневшего «Амкара» требует у клуба денег

Бывший президент пермского футбольного клуба «Амкар» Геннадий Шилов предъявил клубу претензии на 256,586 миллиона рублей.
Основание возникновения долга — 21 не погашенный клубом договор займа. Рассмотрение требования состоится 29 апреля 2019 года, сообщает «Коммерсант».
«Амкар» выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 2004 по 2018 год. В нынешнем сезоне руководство клуба не смогло подтвердить финансовые гарантии, и Российский футбольный союз (РФС) отозвал у организации лицензию.
Как писал News.ru, ещё один клуб может сняться с чемпионата России досрочно.