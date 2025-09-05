Булыкин раскритиковал сборную России за матч с Иорданией

Сборная России по футболу обязана была обыгрывать национальную команду Иордании, заявил NEWS.ru экс-игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин. Он добавил, что если бы матч был официальным, то коллектив Валерия Карпина получил бы много критики в свой адрес.

Где-то штанга, где-то не дотянулся, где-то не добежал. Немного не хватило до гола, а он был очень нужен. С тренерской точки зрения есть над чем работать. Есть вопросы по первому тайму. Во втором уже получше, Батраков и Кисляк вышли на замену, все кардинально поменялось. Хорошая молодежь, которая дает большой объем в центре, но, несмотря на свой юный возраст, уже играет с головой. Делают все грамотно и быстро — это придает свежести. Иордания это команда, которую надо обыгрывать. Если матч был бы официальным матч, было бы очень много критики. Я думаю, она будет и сейчас, — сказал Булыкин.

Сборная России по футболу завершила товарищеский матч с командой Иордании нулевой ничьей. Встреча состоялась на московской «Лукойл-Арене». Российская команда занимает 35-е место в мировом рейтинге, тогда как их соперник находится на 64-й позиции и является действующим вице-чемпионом Кубка Азии. Иорданская сборная прибыла в Москву в воскресенье, 31 августа. Следующий матч российской команды запланирован на 7 сентября в Эр-Райяне, где им предстоит встретиться с командой Катара.