10 апреля 2026 в 11:42

Булыкин оценил шансы взявшего гражданство Норвегии Хайкина сыграть на ЧМ

Булыкин заявил о высоких шансах Хайкина поехать на ЧМ в составе сборной Норвегии

Никита Хайкин Никита Хайкин Фото: Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин, который 10 апреля получил гражданство Норвегии, имеет хорошие шансы поехать в составе сборной этой страны на чемпионат мира по футболу-2026, заявил NEWS.ru экс-футболист «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин. По его словам, голкипер здорово зарекомендовал себя в Лиге чемпионов.

Я думаю, поедет. Он очень хорошо себя зарекомендовал в Лиге чемпионов за «Буде-Глимт», показывает хорошую игру. У него есть отличный шанс поехать. И, я думаю, он им воспользуется, — сказал Булыкин.

Ранее Хайкин получил норвежское гражданство и паспорт страны. Эту информацию подтвердил норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальведт. Теперь голкипер может поехать на чемпионат мира 2026 года. У 29-летнего вратаря также есть российское, израильское и английское гражданство. Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. В текущем сезоне он стал лучшим вратарем общего этапа Лиги чемпионов и побил рекорд по количеству сейвов за один сезон. В России Хайкин играл за «Торпедо», «Мордовию» и «Кубань».

чемпионат мира
Кирилл Николаев
К. Николаев
