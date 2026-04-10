Российский вратарь получил норвежский паспорт и сможет сыграть на ЧМ-2026 Футболист Хайкин получил гражданство Норвегии и теперь сможет поехать на ЧМ-2026

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин получил норвежское гражданство, подтвердил «Чемпионату» журналист Ян Петтер Сальведт. Теперь голкипер может поехать на чемпионат мира 2026 года.

Прямо сейчас мы получили известие, что Никита Хайкин получил гражданство Норвегии и паспорт. Сегодня это было подтверждено официальными документами, — сообщил он.

У 29-летнего вратаря также есть российское, израильское и английское гражданство. Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. В текущем сезоне он стал лучшим вратарем общего этапа Лиги чемпионов и побил рекорд по количеству сейвов за один сезон.

Ранее экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину удалось построить успешную европейскую карьеру. При этом он отметил, что футболист вряд ли перейдет в команду выше уровнем. 5 апреля Головин отличился в матче чемпионата Франции по футболу против «Марселя» (2:1). Всего в нынешнем сезоне россиянин забил пять мячей и сделал пять результативных передач.