10 апреля 2026 в 11:04

Российский вратарь получил норвежский паспорт и сможет сыграть на ЧМ-2026

Футболист Хайкин получил гражданство Норвегии и теперь сможет поехать на ЧМ-2026

Никита Хайкин Никита Хайкин Фото: Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин получил норвежское гражданство, подтвердил «Чемпионату» журналист Ян Петтер Сальведт. Теперь голкипер может поехать на чемпионат мира 2026 года.

Прямо сейчас мы получили известие, что Никита Хайкин получил гражданство Норвегии и паспорт. Сегодня это было подтверждено официальными документами, — сообщил он.

У 29-летнего вратаря также есть российское, израильское и английское гражданство. Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. В текущем сезоне он стал лучшим вратарем общего этапа Лиги чемпионов и побил рекорд по количеству сейвов за один сезон.

Ранее экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину удалось построить успешную европейскую карьеру. При этом он отметил, что футболист вряд ли перейдет в команду выше уровнем. 5 апреля Головин отличился в матче чемпионата Франции по футболу против «Марселя» (2:1). Всего в нынешнем сезоне россиянин забил пять мячей и сделал пять результативных передач.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Старая и плоская»: 44-летнюю Волкову уволили из-за возраста
Стало известно, как проведут «Бессмертный полк» в 2026 году
Сальдо назвал Алешки «пятном на глазу» для Украины
Военэксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Брянщину ракетами «Нептун»
Психолог ответила, как преодолеть страх вождения после ДТП
Сбежавшего из СИЗО россиянина задержали спустя 28 лет
«Одноклассники» выяснили, как россияне готовятся к Пасхе
«Будет очень сложно»: Зеленский о ближайшем будущем Украины
В Госдуме рассказали, до какого числа допустима оплата ЖКУ за апрель
Названа причина разделения туристической группы на Камчатке
Путин назначил послом России в Непале Алексея Суровцева
Стало известно, когда новый роман Пелевина поступит в продажу
Продажи машин бренда Haima завершились в России
«Еще тысячу тел»: на Западе пришли в ужас от действий Зеленского
Сотрудника мэрии Мариуполя задержали за госизмену
Врач объяснил, от чего зависит степень вреда алкоголя для здоровья
Невеста попала в ДТП накануне свадьбы и узнала о раке четвертой стадии
«Даже запах оттуда могильный»: Куклачев поставил мрачный диагноз Европе
Магнитные бури сегодня, 10 апреля: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Сбежавшие из поезда в Чувашии заключенные пойманы
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

