Бухлицкий: я за Алаева руками и ногами

Тренер вратарей сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий заявил, что на посту руководителя Российского футбольного союза (РФС) видит Александра Алаева.
«При Виталии Мутко пляжники достигали результатов. И это его заслуга также. Это шаги вперёд, в любом случае. Перезимуем и увидим, как говорится. Моё пожелание — чтобы Александр Алаев занял пост, я за него руками и ногами», — сказал Бухлицкий корреспонденту News.ru.
Виталий Мутко сложил полномочия президента Российского футбольного союза (РФС) 19 декабря. С 2012 по 2016 год Мутко занимал пост министра спорта РФ. Впервые его избрали на пост президента РФС в 2005 году. В декабре 2017-го он приостановил свою деятельность на этом посту в связи с допинговым скандалом в российском спорте. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Алаев.
Ранее News.ru писал о том, что исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин рассказал, что не собирается участвовать в выборах, которые пройдут в феврале следующего года.