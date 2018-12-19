Бухлицкий: я за Алаева руками и ногами

https://news.ru/storage/news/073ff3c916db1186e024d949e03e85f8/a9a4c989-aabc-47d5-823a-f3c484dcf7a3_850.jpg Eric Alonso/ZUMAPRESS.com/Global Look Press эксклюзивы

Андрей Бухлицкий

Тренер вратарей сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий заявил, что на посту руководителя Российского футбольного союза (РФС) видит Александра Алаева.

«При Виталии Мутко пляжники достигали результатов. И это его заслуга также. Это шаги вперёд, в любом случае. Перезимуем и увидим, как говорится. Моё пожелание — чтобы Александр Алаев занял пост, я за него руками и ногами», — сказал Бухлицкий корреспонденту News.ru.

Виталий Мутко сложил полномочия президента Российского футбольного союза (РФС) 19 декабря. С 2012 по 2016 год Мутко занимал пост министра спорта РФ. Впервые его избрали на пост президента РФС в 2005 году. В декабре 2017-го он приостановил свою деятельность на этом посту в связи с допинговым скандалом в российском спорте. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Алаев.

Ранее News.ru писал о том, что исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин рассказал, что не собирается участвовать в выборах, которые пройдут в феврале следующего года.