«Будут рады, что их нет»: тренер Большунова об отстранении россиян Тренер Большунова Бородавко заявил, что многие иностранцы будут рады отсутствию российских лыжников

Фото: Liu Chan/XinHua/Global Look Press

Юрий Бородавко, тренер трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, высказался об отстранении российских лыжников от международных соревнований, сообщает «Чемпионат.com». По его словам, во многих странах к этому относятся положительно.

Вполне вероятно, многие еще больше рады будут. За всех не говорю. Но дело даже не в политике, а в деньгах. Нет сильного конкурента — больше шансов на более высокое место, более высокие призовые, — заявил Бородавко.

Бородавко также вспомнил о «Тур де Ски», который проходил без участия норвежцев, финнов и шведов. По его словам, уровень конкуренции был ниже, однако интерес к лыжным гонкам не пропал.

Ранее Большунов заявил, что ему неприятно слышать высказывания норвежца Йоханнеса Клебо о россиянах. Пятикратный олимпийский чемпион отметил, что отстранение российских лыжников от международных стартов должно быть продлено.