Божович: ЦСКА оставил в ЛЧ сильное впечатление

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мнением об игре московского ЦСКА в текущем сезоне Лиги чемпионов.
«ЦСКА оставил в Лиге чемпионов очень сильное впечатление. Они же победили „Реал“, да еще два раза. Вы хотите сказать, что эта команда — не уровня плей-офф? Просто не повезло», — заявил специалист «Советскому спорту».
Он добавил, что не удивится, если в следующем сезоне Россия будет представлена в плей-офф турнира двумя командами.
Божович возглавил «Крылья Советов» в 2018 году. Ранее он тренировал также сербскую «Црвену Звезду», тульский «Арсенал», московские «Локомотив» и «Динамо», пермский «Амкар», «Ростов».
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