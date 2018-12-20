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Божович: ЦСКА оставил в ЛЧ сильное впечатление

Миодраг Божович Dmitry Golubovich/Global Look Press

Миодраг Божович

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мнением об игре московского ЦСКА в текущем сезоне Лиги чемпионов.

«ЦСКА оставил в Лиге чемпионов очень сильное впечатление. Они же победили „Реал“, да еще два раза. Вы хотите сказать, что эта команда — не уровня плей-офф? Просто не повезло», — заявил специалист «Советскому спорту».

Он добавил, что не удивится, если в следующем сезоне Россия будет представлена в плей-офф турнира двумя командами.

Божович возглавил «Крылья Советов» в 2018 году. Ранее он тренировал также сербскую «Црвену Звезду», тульский «Арсенал», московские «Локомотив» и «Динамо», пермский «Амкар», «Ростов».

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#реал #Лигачемпионов #ЦСКА #МиодрагБожович
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