Боярский предложил свой вариант песни вместо гимна РФ на Олимпиаде

https://static.news.ru/photo/13dcb082-567b-11eb-b36d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В качестве музыкального сопровождения для российских спортсменов на Олимпийских играх следует использовать песню композитора Сергея Прокофьева «Вставайте, люди русские!». Такого мнения придерживается актёр театра и кино Михаил Боярский.

Это будет пощёчина хорошая, — объяснил РИА Новости свою позицию народный артист РСФСР.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не имеют права выступать на крупнейших международных соревнованиях под национальным флагом и использовать в качестве музыкального сопровождения гимн РФ.

В комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложили выходить на площадки под песню военных лет «Катюша». Председатель комиссии олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая также отметила, что обсуждалось использование и современных композиций, но не уточнила, каких именно.

Как писал NEWS.ru, четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил против замены гимна «Катюшей». Он пояснил, что это — песня победы, а российской команде нужна «похоронная», поскольку «из-за допинга нас исключили отовсюду».