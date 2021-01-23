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Большунов уступил вернувшимся на Кубок мира по лыжным гонкам норвежцам

17:46, 23 января 2021 92
Александр Большунов Александр Большунов Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Newspix24/Global Look Press

Российский лыжник Александр Большунов занял пятое место в скиатлоне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти. Об этом сообщила Международная федерация лыжного спорта (FIS).

Победителем стал Эмиль Иверсен, прошедший гонку за один час, 10 минут и 18,4 секунды. Второе место занял Шюр Рете, отставший от Иверсена на 0,4 секунды. Третьим стал Пол Гульберг с отставанием в 6,6 секунды.

В декабре норвежцы снялись с соревнований из-за боязни COVID-19. Команда не участвовала в гонках в швейцарском Давосе и немецком Дрездене, а также в «Тур де Ски» в январе 2021-го.

Ранее женская сборная России в составе Валерии Васнецовой, Анастасии Гореевой, Анастасии Шевченко и Татьяны Акимовой одержала победу в эстафете на первом этапе Кубка IBU в Арбере.

Как писал NEWS.ru, российский биатлонист Матвей Елисеев занял шестое место на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, что стало лучшим результатом в сезоне для мужской сборной России. Победу одержал норвежец Тарьей Бё.

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