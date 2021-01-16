Биатлонист Елисеев показал лучший результат в сезоне

https://static.news.ru/photo/5c87fe06-58bd-11eb-bcc1-fa163e074e61_660.jpg Матвей Елисеев Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Российский биатлонист Матвей Елисеев занял шестое место на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, что стало лучшим результатом в сезоне для мужской сборной России. Победу одержал норвежец Тарьей Бё.

Бё-старший допустил один промах, но атакой на последнем круге опередил соперников в борьбе за победу, показав результат 37.41,9 минуты. Второе место занял австриец Феликс Ляйтнер, с чистой стрельбой уступивший лидеру 3,6 секунды. Замкнул тройку лучших швейцарец Беньямин Вегер (0 промахов, +7,8 сек.).

Матвей Елисеев с одним кругом штрафа финишировал шестым с отставанием от лидера в 23,2 секунды. Другой россиянин, Эдуард Латыпов семь раз прошёл штрафной круг и финишировал на предпоследней 29-й позиции.

Как сообщал NEWS.ru, женская сборная России в составе Валерии Васнецовой, Анастасии Гореевой, Анастасии Шевченко и Татьяны Акимовой одержала победу в эстафете на первом этапе Кубка IBU в Арбере.