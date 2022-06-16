Большунов отреагировал на высказывание Клэбо об отстранении россиян Лыжник Большунов заявил, что ему неприятно слышать высказывания Клэбо о россиянах

Фото: Johanna Lundberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский лыжник Александр Большунов

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что ему неприятно слышать высказывания норвежца Йоханнеса Клэбо о россиянах, сообщает «Р-Спорт». Ранее лыжник из Норвегии отметил, что отстранение российских лыжников от международных стартов должно быть продлено.

Не очень приятно слышать, как тот же Йоханнес Клэбо говорит, что не хочет видеть россиян на Кубке мира. Мне неприятно это слышать. Соревнования — это нечто другое, — заявил Большунов.

1 марта Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила от участия в Кубке мира спортсменов из России. Организация поддержала решение правления Федерации лыжных видов спорта Норвегии, которое запретило российским спортсменам выступать на территории их страны.

Ранее тренер по гандболу Евгений Трефилов назвал норвежских лыжников сопливыми астматиками, сообщает «Чемпионат». Таким образом он отреагировал на нежелание норвежцев соревноваться с соперниками из России.