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Боец Яквинта бросил вызов Тони Фергюсону

Эл Яквинта facebook.com/AlIaquinta

Эл Яквинта

спорт [ версия для печати ]

Американский боец-легковес UFC Эл Яквинта после второй победы над соотечественником Кевином Ли заявил, что хотел бы принять участие в поединке против первого номера среди легковесных спортсменов американца Тони Фергюсона.

«Мне кажется, что Фергюсон — подходящий соперник. Думаю, у меня идеальный стиль, чтобы одолеть его», — приводит слова Яквинты MMA Junkie.

Яквинта отметил, что он более сильный нокаутер, чем соперники, против которых дрался Фергюсон. И если бы «дивизион притормозил», то он был бы не против драться с Фергюсоном.

«Он постоянно получает ущерб в боях. Я думаю, что я справлюсь с Фергюсоном», — заключил он.

Эл Яквинта одержал победу в бое против Кевина Ли единогласным решением судейского корпуса в рамках турнира UFC On Fox 31.


#UFC #ТониФергюсон
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