Боец ММА Исмаилов объяснил, почему оскорбил Собчак

https://static.news.ru/photo/9b1bef42-1f60-11eb-bf0f-fa163e074e61_660.jpg Магомед Исмаилов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боец российского промоушена смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (АСА) Магомед Исмаилов заявил, что не жалеет об оскорблении телеведущей Ксении Собчак, которая поддержала президента Франции Эммануэля Макрона.

Собчак была единственной, кто поддержал Макрона. Если бы я знал, что Макрон услышит меня, то отправил бы оскорбления в его адрес. Но я знал, что она меня услышит, — отметил Исмаилов в интервью РБК Спорт.

По его словам, своим поступком он «реально облегчил душу». Боец заверил, что если бы ситуацию можно было «перемотать» назад, он бы всё повторил.

Исмаилов также добавил, что позиция Собчак была ожидаема, так как «она создала „Дом-2“, за ЛГБТ топит».

Собчак назвала своим героем Макрона, квалифицировавшего убийство преподавателя Самюэля Пати 18-летним выходцем из Чечни как «исламистский террористический акт». В ответ на это Исмаилов оскорбил телеведущую и назвал Макрона исламофобом.

Ранее NEWS.ru писал, что Собчак заявила об угрозах, которые поступают ей из-за поддержки Макрона. Комментируя убийство учителя во Франции и последовавшее за этим высказывание французского лидера, Собчак заявила, что религия и государство — те силы, которые стремятся отнять у человека свободу, а убийство учителя назвала очередной попыткой запугать сторонников «свободы».