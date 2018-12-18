Бобровского признали игроком дня в НХЛ

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Сергей Бобровский

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала лучших игроков дня. Первой звездой признан вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский.

В матче с «Вегасом» 30-летний голкипер отразил все 28 бросков по своим воротам. Этот шатаут стал первым для Бобровского в сезоне.

Второй звездой назвали вратаря «Бостона» Ярослава Галака, а третьей — форварда «Брюинз» Колби Кейва.

Ранее News.ru сообщал, что форвард «Коламбуса» Артемий Панарин не сыграл с «Вегасом» из-за плохого самочувствия. В известность тренерский штаб «Блю Джекетс» он поставил за час до встречи.