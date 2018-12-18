USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:49
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Бобровского признали игроком дня в НХЛ

Сергей Бобровский John Crouch/Icon Sportswire/Global Look Press

Сергей Бобровский

спорт [ версия для печати ]

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала лучших игроков дня. Первой звездой признан вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский.

В матче с «Вегасом» 30-летний голкипер отразил все 28 бросков по своим воротам. Этот шатаут стал первым для Бобровского в сезоне.

Второй звездой назвали вратаря «Бостона» Ярослава Галака, а третьей — форварда «Брюинз» Колби Кейва.

Ранее News.ru сообщал, что форвард «Коламбуса» Артемий Панарин не сыграл с «Вегасом» из-за плохого самочувствия. В известность тренерский штаб «Блю Джекетс» он поставил за час до встречи.


#хоккей #НХЛ #СергейБобровский #Коламбус
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
спорт 09:52, 18 декабря 2018
Экс-футболист Савин продержался в «Ак Барсе» четыре дня
спорт 09:37, 18 декабря 2018
Плющенко о Сотниковой: выиграла Олимпиаду и достаточно
спорт 09:27, 18 декабря 2018
«Спартак» заплатит за своего воспитанника €1 млн
Лента новостей
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
общество 16:15
Законопроект о новостных агрегаторах прошёл первое чтение
Другие новости
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
спорт 16:14
«Ростов» поддержал уволенного Моуринью
спорт 15:52
Футбольный клуб «Кубань» признали банкротом
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top