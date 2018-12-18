USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:50
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Панарин отказался выйти против «Вегаса» за час до игры

Артемий Панарин Matt Cohen/Icon Sportswire/Global Look Press

Артемий Панарин

спорт [ версия для печати ]

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин не сыграл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегаса» из-за травмы. При этом решение пропустить игру исходило от 27-летнего россиянина.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, повреждение Панарина не носит серьёзного характера. Нападающий «Блю Джэкетс» вернётся в общую группу в ближайшие дни.

«Не думал, что он так решит. Это выяснилось за час до матча. Он сказал, что плохо себя чувствует», — рассказал наставник «Коламбуса» Джон Торторелла.

Место занемогшего Панарина занял форвард Энтони Дюклер. В результате «Коламбус» одержал победу с минимальным счётом.

Ранее News.ru сообщал, что вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский сделал в этой игре первый шатаут в сезоне. Также 30-летний страж ворот был признан второй звездой встречи.


#хоккей #НХЛ #АртемийПанарин #травмы #Коламбус
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
спорт 08:37, 18 декабря 2018
Смолов потроллил «Спартак» и ЦСКА
спорт 08:01, 18 декабря 2018
Белорусский футболист принял смерть от эвакуатора
спорт 20:08, 17 декабря 2018
Боец UFC попал в автомобильную аварию
Лента новостей
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
общество 16:15
Законопроект о новостных агрегаторах прошёл первое чтение
Другие новости
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
спорт 16:14
«Ростов» поддержал уволенного Моуринью
спорт 15:52
Футбольный клуб «Кубань» признали банкротом
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top