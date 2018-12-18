Панарин отказался выйти против «Вегаса» за час до игры

https://news.ru/storage/news/3a33dae212a0715962c95b0ca716cce0/5e8a8992-0b29-41c1-8833-c3196ced75bf_850.jpg Matt Cohen/Icon Sportswire/Global Look Press

Артемий Панарин

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин не сыграл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегаса» из-за травмы. При этом решение пропустить игру исходило от 27-летнего россиянина.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, повреждение Панарина не носит серьёзного характера. Нападающий «Блю Джэкетс» вернётся в общую группу в ближайшие дни.

«Не думал, что он так решит. Это выяснилось за час до матча. Он сказал, что плохо себя чувствует», — рассказал наставник «Коламбуса» Джон Торторелла.

Место занемогшего Панарина занял форвард Энтони Дюклер. В результате «Коламбус» одержал победу с минимальным счётом.

Ранее News.ru сообщал, что вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский сделал в этой игре первый шатаут в сезоне. Также 30-летний страж ворот был признан второй звездой встречи.