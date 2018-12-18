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Бобровский сделал первый шатаут в сезоне

Сергей Бобровский Adam Lacy/Icon Sportswire/Global Look Press

Сергей Бобровский

спорт [ версия для печати ]

«Питтсбург» уступил «Анахайму» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 4:2 (0:2, 3:0, 1:0) в пользу «Дакс».

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин открыл счёт в этой встрече на 10-й минуте. «Питтсбург» вёл с преимуществом в две шайбы, но уступил. В активе 32-летнего россиянина 36 (11+25) очков в текущем сезоне НХЛ.

В другом матче дня «Коламбус» сумел переиграть «Вегас» — 1:0. Единственную шайбу забросил Ник Фолиньо. Российский легионер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 28 бросков по своим воротам. Этот шатаут стал для 30-летнего вратаря первым в сезоне и 25-м в НХЛ.

Кроме того, Бобровский был признан второй звездой встречи. Его соотечественник и коллега по амплуа Семён Варламов сделал 17 сейвов в игре в «Айлендерс». Но «Колорадо» всё равно уступил — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1).

Ранее News.ru сообщал о том, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин установил свой личный рекорд в НХЛ. 33-летний хоккеист набирал очки в 14 матчах подряд.


#хоккей #НХЛ #колорадо #ЕвгенийМалкин #питтсбург #СергейБобровский #Коламбус #СеменВарламов
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