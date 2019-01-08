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Бобровский и Панарин хотят сменить клуб

Артемий Панарин Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Артемий Панарин

спорт [ версия для печати ]

Российские хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин и Сергей Бобровский могут отказаться от продления контрактов с клубами. Соглашения со спортсменами действительны до окончания текущего сезона.

«По слухам, Бобровский и Панарин заинтересованы в том, чтобы играть в хоккей в Солнечном штате — будь то „Флорида Пантерз“ или „Тампа-Бэй Лайтнинг“», — написал обозреватель издания The Athletic Джордж Ричардс.

По его словам, генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен предложил Панарину восьмилетний контракт в июне прошлого года, однако россиянин его отклонил. В то же время Бобровскому предложили контракт сроком на четыре года. В случае отказа от контракта игроков могут обменять ближе к дедлайну, который в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) пройдёт 25 февраля.

Ранее News.ru сообщал, что российский хоккеист Иван Проворов попал в список худших защитников НХЛ.


#хоккей #НХЛ #АртемийПанарин #СергейБобровский
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