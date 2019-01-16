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Биатлонисты Чехии отказались прощать Логинова из-за допинга

Александр Логинов Volker Danzer/imago sportfotodienst/Global Look Press

Александр Логинов

спорт [ версия для печати ]

Биатлонисты сборной Чехии Михал Крчмарж и Ондржей Моравец пополнили ряды спортсменов, которые не могут простить россиянину Александру Логинову нарушения антидопинговых правил. По словам Крчмаржа, нынешнему лидеру сборной России будет трудно завоевать уважение коллег.

Чешский биатлонист, занимающий 18-е место в зачёте Кубка мира, считает, что Логинову нельзя прощать манипуляции с кровью. Такие вещи делаются сознательно, заявил Крчмарж изданию Idnes.cz.

«Если бы он, например, съел печенье, содержащее что-то запрещённое, или принял какое-нибудь лекарство, в таком случае я ещё мог бы его понять, так как это было бы просто ошибкой. Но переливание крови? ЭПО? Это непростительно», — цитирует биатлониста издание.

С 2014 по 2016 год Логинов отбывал дисквалификацию, после того как в его пробе был обнаружен эритропоэтин (ЭПО).

Коллега Крчмаржа по сборной Ондржей Моравец, идущий в зачёте Кубка мира на 17-м месте, был немногословен. Он заявил изданию, что при встрече с Логиновым даже не здоровается с ним.

Ранее News.ru сообщал, что занимающий вторую позицию в зачёте Кубка мира Логинов должен не извиниться, а объясниться. Ответственность за совершённое останется с ним до конца жизни, и не только спортивной. Это нужно чётко понимать. Как и то, что прощение подразумевает раскаяние. Искреннее, из глубины сердца идущее, публичное.


#допинг #биатлон #АлександрЛогинов
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