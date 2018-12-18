Биатлонист Лапшин пропустит этап Кубка мира в Нове-Место

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Тимофей Лапшин

Биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий сейчас за Южную Корею, признался, что ему придётся пропустить третий этап Кубка мира, который пройдёт в Нове-Место.

Причина тому — вирус, который он подхватил во время гонок в Хохфильцене.

«Зацепил какой-то вирус. Может быть, даже кишечный. А с этим очень тяжело бежать и показывать какой-то результат. Решили, что буду пропускать этап Кубка мира в Нове-Место. Полетел домой лечиться, поэтому увидимся в ближайшем будущем», — написал Лапшин на странице в Instagram.

Напомним, что этап в Нове-Место пройдёт с 20 по 23 декабря. Впервые в текущем сезоне там пройдет масс-старт. До 2017 года спортсмен представлял сборную России, но затем принял решение перебраться в Корею.