Спорт

Биатлонист Антон Шипулин выздоровел после заражения COVID-19

21:32, 05 августа 2020
Антон Шипулин Антон Шипулин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин заявил, что излечился от коронавирусной инфекции.

Мы сдали тесты — коронавируса нет, мы все здоровы! Послезавтра собираемся вылетать домой. Хочу сказать большое спасибо врачам и сотрудникам Роспотребнадзора в Сочи, — написал спортсмен на своей странице в Instagram.

Он поблагодарил врачей за их труд и самоотдачу, подчеркнув, что из-за пандемии у медиков сейчас очень много работы.

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Шипулин сообщил о заражении коронавирусной инфекцией 27 июля. Вместе с ним заболели его жена Луиза, полуторогодовалая дочь Мира, а также тёща. Семья находилась на отдыхе в Сочи. Жена спортсмена была госпитализирована, а остальные члены семьи переносили заболевание в лёгкой форме. Заражение коронавирусом избежал четырёхлетний сын спортсмена Дима. Об этом писал NEWS.ru.

Антон Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафетной гонке, а также призёр целого ряда турниров. В конце 2018-го он объявил о завершении спортивной карьеры, а в сентябре 2019 года победил на довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области.

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