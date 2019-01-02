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Березуцкие и Слуцкий наконец воссоединятся

Василий Березуцкий Alexander Wilf/Global Look Press

Василий Березуцкий

спорт [ версия для печати ]

Бывшие защитники ЦСКА и сборной России братья Алексей и Василий Березуцкие присоединятся к сборам голландского «Витесса» 3 января 2019 года.

Экс-футболисты сдали специальный экзамен на тренерскую лицензию УЕФА категории А и теперь смогут работать в тренерском штабе Леонида Слуцкого, который и возглавляет команду. Информация появилась на официальном сайте голландского клуба.

Ожидается, что Березуцкие отправятся с командой на сбор в Португалию. Там «Витесс» сыграет против шотландского клуба «Ливингстон».

Ранее Слуцкий был главным тренером московского ЦСКА и сборной России.

Как писал News.ru, в команду Головина перейдёт 36-летний защитник.


#футбол #ВасилийБерезуцкий #АлексейБерезуцкий
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