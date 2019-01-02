Березуцкие и Слуцкий наконец воссоединятся

Бывшие защитники ЦСКА и сборной России братья Алексей и Василий Березуцкие присоединятся к сборам голландского «Витесса» 3 января 2019 года.
Экс-футболисты сдали специальный экзамен на тренерскую лицензию УЕФА категории А и теперь смогут работать в тренерском штабе Леонида Слуцкого, который и возглавляет команду. Информация появилась на официальном сайте голландского клуба.
Ожидается, что Березуцкие отправятся с командой на сбор в Португалию. Там «Витесс» сыграет против шотландского клуба «Ливингстон».
Ранее Слуцкий был главным тренером московского ЦСКА и сборной России.
Как писал News.ru, в команду Головина перейдёт 36-летний защитник.