Бейдер: Емельяненко — величайший боец всех времён

Американский боец смешанного стиля Райан Бейдер поделился впечатлениями от своего поединка с россиянином Фёдором Емельяненко. Новый чемпион Bellator в тяжёлом весе заявил, что драться с таким соперником было для него большой честью.

Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом на 35-й секунде первого раунда. Американец при сближении размашистым ударом с левой нанёс сопернику точный удар в челюсть, а затем добил уже лежащего Последнего Императора.

JUST LIKE THAT!!!! @RyanBader with the HUGE KO against Fedor Emelianenko!#Bellator214 pic.twitter.com/7fm2XFY1zh