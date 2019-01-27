Бейдер: Емельяненко — величайший боец всех времён

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Райан Бейдер

Американский боец смешанного стиля Райан Бейдер поделился впечатлениями от своего поединка с россиянином Фёдором Емельяненко. Новый чемпион Bellator в тяжёлом весе заявил, что драться с таким соперником было для него большой честью.

«Я знал, что дерусь с величайшим бойцом всех времен. В итоге удалось от всего абстрагироваться. Я хорошо попал по нему, после чего пошёл за ним, чтобы добить. Мы прорабатывали такие варианты во время тренировок», — заявил Бейдер в ринге после боя.

Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом на 35-й секунде первого раунда. Американец при сближении размашистым ударом с левой нанёс сопернику точный удар в челюсть, а затем добил уже лежащего Последнего Императора.

Поражение стало для 42-летнего Емельяненко шестым в карьере при 38 победах. Как писал News.ru, легендарный российский боец гарантированно получит за участие в поединке $300 тыс.