Бейдер: Емельяненко — величайший боец всех времён

Американский боец смешанного стиля Райан Бейдер поделился впечатлениями от своего поединка с россиянином Фёдором Емельяненко. Новый чемпион Bellator в тяжёлом весе заявил, что драться с таким соперником было для него большой честью.
«Я знал, что дерусь с величайшим бойцом всех времен. В итоге удалось от всего абстрагироваться. Я хорошо попал по нему, после чего пошёл за ним, чтобы добить. Мы прорабатывали такие варианты во время тренировок», — заявил Бейдер в ринге после боя.
Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом на 35-й секунде первого раунда. Американец при сближении размашистым ударом с левой нанёс сопернику точный удар в челюсть, а затем добил уже лежащего Последнего Императора.
JUST LIKE THAT!!!! @RyanBader with the HUGE KO against Fedor Emelianenko!#Bellator214 pic.twitter.com/7fm2XFY1zh— Bellator MMA (@BellatorMMA) 27 января 2019 г.
Поражение стало для 42-летнего Емельяненко шестым в карьере при 38 победах. Как писал News.ru, легендарный российский боец гарантированно получит за участие в поединке $300 тыс.