Умер спортивный журналист Андрей Малосолов

Фото: vk.com/malosolov

Андрей Малосолов

На 51-м году жизни умер спортивный журналист Андрей Малосолов, передает РИА Новости со ссылкой на источник. С 2005 по 2010 год он возглавлял пресс-службу РФС. В 2007 году совместно с Александром Шпрыгиным создал Всероссийское объединение болельщиков. В 2010‑м он работал директором по PR и маркетингу в футбольной команде «Жемчужина» Сочи. В последнее время обозреватель работал на ТВ.

Малосолов ушел из жизни в ночь с понедельника на вторник, — сказал собеседник агентства.

В агентстве напомнили, что Малосолов также работал корреспондентом РИА Новости с 1995 по 2005 год. Он был военкором в горячих точках, в том числе во время конфликта в Югославии, а также работал в составе правительственной группы.

В январе в возрасте 85 лет скончался нижегородский журналист и писатель, бывший собственный корреспондент Гостелерадио СССР Александр Цирульников. Глава региона Глеб Никитин опубликовал слова соболезнования в связи с кончиной журналиста.

С 1987 по 1998 год Цирульников был собственным корреспондентом Гостелерадио СССР, с 1998-го — старшим редактором нижегородского отделения ГТРК. В разные годы его гостями и собеседниками были Юрий Гагарин, Виктор Коноваленко и Иннокентий Смоктуновский, Леонид Утесов и Дмитрий Шостакович и многие другие.