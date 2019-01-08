«Барселона» хочет вернуть Неймара

https://news.ru/storage/news/0c1af1929ef17e03ab427123400691e8/1cf132f9-e0eb-4675-a295-aa387cd0623b_850.jpg Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неймар

Испанский футбольный клуб «Барселона» ведёт переговоры о возвращении в команду бразильского форварда ПСЖ Неймара.

В конце 2018 года один из руководителей «сине-гранатовых» проводил встречу с агентом футболиста Пини Захави и другом Неймара Альваро Костой, сообщил Catalunya Radio. Сам бразилец считает переход во французский клуб ПСЖ ошибкой и желает вернуться в «Барселону», сообщили Diario Sport и Mundo Deportivo.

Летом 2017 года бразильский нападающий Неймар перешел в ПСЖ за рекордную сумму в €222 миллиона. Неймар провёл 50 матчей за клуб, в которых отметился 45 голами.