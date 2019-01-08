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«Барселона» хочет вернуть Неймара

Неймар Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неймар

спорт [ версия для печати ]

Испанский футбольный клуб «Барселона» ведёт переговоры о возвращении в команду бразильского форварда ПСЖ Неймара.

В конце 2018 года один из руководителей «сине-гранатовых» проводил встречу с агентом футболиста Пини Захави и другом Неймара Альваро Костой, сообщил Catalunya Radio. Сам бразилец считает переход во французский клуб ПСЖ ошибкой и желает вернуться в «Барселону», сообщили Diario Sport и Mundo Deportivo.

Летом 2017 года бразильский нападающий Неймар перешел в ПСЖ за рекордную сумму в €222 миллиона. Неймар провёл 50 матчей за клуб, в которых отметился 45 голами.


#футбол #Неймар #ПСЖ #Барселона
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