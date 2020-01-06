Частный продавец просит за росчерк фигуристки Алины Загитовой 15 тысяч рублей.
Автограф оставлен на фотографии олимпийской чемпионки 2018-го года. Пользователь с ником Олег утверждает, что лично взял его на Московском турнире серии Гран-при Rostelecom Cup в 2018 году. Олег
Как писал NEWS.ru ранее, фигуристка Алина Загитова несколько раз одёргивала пытавшихся потрогать её фанатов во время автограф-сессии. Одну девушку она оттолкнула. Спортсменка не могла скрыть раздражения, когда поклонники хотели приобнять её для фотографии.
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