Австрийка Крамер выиграла этап КМ по прыжкам на лыжах с трамплина

https://static.news.ru/photo/a9112370-8a4e-11eb-a900-96000091f725_660.jpg Марита Крамер Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Австрийка Марита Крамер выиграла второй старт на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, прошедший в Нижнем Тагиле.

Крамер показала результате 243,1 очка, на втором месте оказалась представительница Словении Ника Крижнар (232,3), сообщает ТАСС. В тройку лидеров также попала японка Сара Таканаси (230,0). Россиянка Ирина Аввакумова заняла лишь 12- место, набрав 202,8 очка. Софья Тихонова (191,5) и Кристина Прокопьева (185,6) заняли 20-е и 24-е место соответственно.

Заключительный этап Кубка мира состоится в Чайковском (Пермский край) 26-28 марта.

Как сообщал NEWS.ru, горнолыжница из Новой Зеландии Элис Робинсон выиграла соревнования в гигантском слаломе на заключительном этапе Кубка мира в швейцарском Ланцерхайде.

Представительница Словакии Петра Вльгова ещё накануне завоевала Большой хрустальный глобус, набрав 1416 очков. Второе место досталось швейцарке Ларе Гут-Бехрами (1256), третье — также горнолыжнице из Швейцарии Мишель Гизин (1130).