Австрийка Крамер выиграла этап КМ по прыжкам на лыжах с трамплина

Австрийка Марита Крамер выиграла второй старт на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, прошедший в Нижнем Тагиле.
Крамер показала результате 243,1 очка, на втором месте оказалась представительница Словении Ника Крижнар (232,3),
Заключительный этап Кубка мира состоится в Чайковском (Пермский край) 26-28 марта.
Как сообщал NEWS.ru, горнолыжница из Новой Зеландии Элис Робинсон выиграла соревнования в гигантском слаломе на заключительном этапе Кубка мира в швейцарском Ланцерхайде.
Представительница Словакии Петра Вльгова ещё накануне завоевала Большой хрустальный глобус, набрав 1416 очков. Второе место досталось швейцарке Ларе Гут-Бехрами (1256), третье — также горнолыжнице из Швейцарии Мишель Гизин (1130).