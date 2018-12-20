Авербух поведал о превосходстве Медведевой над Загитовой

https://news.ru/storage/news/e1c5e6ef644eb9c811db821a5b5c7122/4ef15457-12d0-4b78-91a7-8edaf8d66a4d_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Евгения Медведева

Хореограф Илья Авербух заявил, что Евгения Медведева будет иметь преимущество над Алиной Загитовой на чемпионате России по фигурному катанию.

«Женя поняла — мир не рушится, когда она проигрывает. И теперь психологически она будет спокойнее кататься, нежели Алина, которая находится в нервном состоянии», — сказал Авербух ТАСС.

Он добавил, что вокруг турнира развёрнута масштабная пиар-кампания и это не может не радовать.

Короткие программы спортсменки представят 21 декабря в 14:00 по московскому времени. Загитова будет кататься под 7-м стартовым номером, Медведева — под заключительным, 18-м. Чемпионат России завершится 23 декабря.

Как писал News.ru, Загитова приедет на ЧР на поезде.