Бронзовый призёр Олимпиады боксёр Алоян объявил о завершении карьеры

Российский боксёр Михаил Алоян принял решение завершить карьеру. Спортсмен рассказал о планах провести бой 20 февраля, который станет для него последним в спортивной карьере, сообщает «Р-Спорт».

Не стоит удивляться моему решению. Всё-таки у меня уже такой возраст, поэтому решил, что уже хватит боксировать, надо завершать карьеру, – сказал Алоян.

33-летний спортсмен признался, что планировал завершить карьеру ещё в прошлом году, но отсрочил своё решение, потому что не состоялся его поединок, запланированный на ноябрь.

Михаил Алоян родился в Армении, но выступал за сборную России в любительском боксе, где добился своих наивысших успехов. Он завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх 2012 года, дважды выигрывал чемпионат мира и один раз был чемпионом Европы.

Также Алоян был серебряным призёром Олимпиады 2016 года, но спортсмен был лишён награды из-за проваленного теста на допинг.

Ранее другой российский боксёр первого среднего веса, Магомед Курбанов заявил, что ему не понравились слова бывшего абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе Константина Цзю, который предупредил, что его сын Тимофей «убьёт Курбанова, если бой состоится в России».